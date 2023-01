Home Apple Watch Apple Watch macht ärger beim Roaming, bei euch auch?

Apple Watch macht ärger beim Roaming, bei euch auch?

Die Apple Watch kann inzwischen auch Roaming, damit wäre sie auch im Ausland ohne ein iPhone online, etwa zum Telefonieren oder Musikstreaming. Das klappt aber oft nicht, wie Kunden verärgert feststellen. Eine mögliche Ursache ist auch schon bekannt.

Die Apple Watch unterstützt inzwischen auch internationales Roaming. Die Nutzung von Netzen im Ausland hatte Apple mit dem Update auf watchOS 9.1 eingeführt, doch der Start des neuen Features war problematisch: Zunächst fehlte vielen Nutzern noch die entsprechende Option in den Einstellungen, andere konnten Roaming zwar aktivieren, es funktionierte aber in der Praxis schlicht nicht. Zunächst war die Funktionalität auch nur bei Telekom und Telefonica grundsätzlich verfügbar, Vodafone folgte erst später. Doch noch immer gibt es offenbar große Probleme.

Wieso klappt das Apple Watch-Roaming nicht?

So berichten etwa Kunden der Telekom über ein funktionierendes Roaming in Österreich oder den USA, in Spanien dagegen funktioniere es überhaupt nicht. Auch klagen viele Kunden über eine unzuverlässige Roaming-Verbindung.

Das liege laut Supportmitarbeitern der Telekom an fehlenden VOLTE-Nutzungsvereinbarungen der Netzbetreiber. VOLTE bezeichnet die Telefonie über das LTE-Netz. Wenn dies nicht geht, erfolgt gewöhnlich der Rückfall auf 2G/GSM. Das wird allerdings von der Apple Watch nicht unterstützt und obendrein in vielen Ländern gerade zurückgebaut. Wenn aber keine Telefonie möglich ist, etwa für Notrufe, wird das Roaming verweigert.

Zudem unterstützt die Apple Watch derzeit keine manuelle Netzwahl, die manchmal relevant sein kann. Hier könnte Apple mit einem Update nachhelfen, wann eines erscheint, ist aber unklar.

Habt ihr auch Probleme mit dem Roaming auf der Apple Watch? Lasst uns eure Erfahrungen gern wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!