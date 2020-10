Apple Watch-Probleme mit verschwundenen Trainings und leerem Akku: Apple veröffentlicht Supportdokument mit Empfehlungen

Apple hat auf die Probleme mit verschwundenen Trainingsdaten und einem zu schnell entleertem Akku der Apple Watch reagiert. Dabei übernimmt das Unternehmen die Tipps, die zuvor schon in verschiedenen Foren diskutiert werden. Eine Befolgung aller Schritte zur Problembehebung ist aber aufwendig.

Apple geht auf die Probleme in Zusammenhang mit watchOS 7 ein, die zuletzt zahlreiche Nutzer beklagt hatten. Dabei kommt es unter anderem zu Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung der Apple Watch als Sportgerät. Trainings und andere Gesundheitsdaten werden nicht ordnungsgemäß an das iPhone geschickt und dort in der Health- oder Aktivität-App gespeichert. Dabei sind sowohl Apples eigene Trainings betroffen, als auch Dritt-Apps.

Nutzern fiel etwa auf, dass die GPS-Daten ihrer Laufstrecken nicht aufgezeichnet wurden, wenn sie ihr iPhone zu Hause gelassen hatten, hier hatten wir über die Problematik berichtet und verschiedene Leser schilderten daraufhin entsprechende Beobachtungen.

Außerdem kommt es bei vielen Nutzern unter watchOS 7 zu einer raschen Entleerung des Akkus. Bald verbreitete sich ein inoffizieller Tipp zur Behebung des Problems: Die Uhr einmal entkoppeln und erneut koppeln, soll alles wieder in Ordnung bringen. Nun hat sich auch Apple zu dem Problem geäußert.

Alles zurücksetzen und neu einspielen

Nun hat sich Apple in einem neuen Supportdokument zu dieser Problematik geäußert und übernimmt in weiten Teilen die Empfehlungen aus den Foren. Allerdings gehen die Empfehlungen zur Problembehebung von Apple noch etwas weiter und wer sie befolgt, ist eine Weile beschäftigt: Apple schlägt vor, zuerst die Apple Watch zu entkoppeln und dabei ein Backup anzufertigen, anschließend auch am iPhone ein komplettes Backup zu erstellen und dann – tatsächlich – das iPhone komplett zurückzusetzen.

Anschließend sollen Nutzer zuerst ihr iPhone und dann ihre Apple Watch mit Hilfe der zuvor erstellten Backups neu einrichten und das Problem sollte behoben sein. Diese Prozedur dauert allerdings Stunden und es bleibt zu hoffen, dass Apple noch eine bessere Möglichkeit einfällt, watchOS 7 in Ordnung zu bringen – eine korrigierte watchOS 7.1-Aktualisierung wäre da ein guter Anfang.

