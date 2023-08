Home Apple Watch Apple Watch passend zur Kleidung: Apple patentiert den perfekten Look

Wenn eure Apple Watch in Zukunft die Farbe eurer Kleidung annimmt, hat Apple vielleicht ein neues Patent verwirklicht. Das beschreibt, wie das Zifferblatt sich seiner Umgebung anpassen kann.

Eine Neuerung, weniger funktional interessant, als mehr eine Lifestyle-Spielerei, deren Bedeutung bei der Apple Watch aber nicht unterschätzt werden darf, wäre eine Umsetzung eines Patents, das Apple unlängst beim US-Patent- und Markenamt eingereicht und erteilt bekommen hat. Es wird als „Elektronische Geräte mit Farberkennungssensoren“ beschrieben.

Wenn die Apple Watch sich dem Look anpasst

Beschrieben wird eine Technik aus Sensoren in der Apple Watch, die die Farbe umgebender Materialien erkennen, so etwa die Kleidung des Nutzers. Auch die Farbe des Armbands wird auf diese Weise erkannt.

Anhand dieser Messungen könnte sich der Hintergrund des Zifferblatts der Farbe von Armband und Kleidung des Trägers anpassen. In einem Modus würde ein Algorithmus eine Auswahl an existierenden Armbändern durchgehen und die Anpassung anhand dieses Katalogs vornehmen. In einer anderen Betriebsart würde das Zifferblatt sich innerhalb eines bestimmten Farbraums der Kleidung des Trägers anpassen.

Es ist völlig offen, ob und wenn ja wann Apple eine solche Apple Watch auf den Markt bringen wird. Apple beantragt stets eine Reihe teils futuristischer Patente, nur ein sehr kleiner Teil davon fließt jemals in ein Endkundenprodukt ein. Sollte das Feature tatsächlich einmal kommen, dürften bis dahin allerdings fraglos noch Jahre vergehen.

