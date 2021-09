Home Apple Apple Watch auf Rädern: Kevin Lynch soll das Apple Car aus der Garage fahren

Apple hat einen neuen Hauptverantwortlichen für das Project Titan eingesetzt, in dem das Apple Car entwickelt wird: Kevin Lynch wird die Entwicklung nun hauptamtlich leiten. Bis jetzt verantwortete er die Entwicklung der Apple Watch und wechselt nun deutlich die Spezialgebiete.

Das Apple Car-Projekt hat einen neuen Anführer: Ab sofort wird Kevin Lynch die Aufsicht über dieses Vorhaben übernehmen, das bei Apple als Project Titan geführt hat. Sein Vorgänger hatte kürzlich hingeworfen und kehrt zu seinem früheren Arbeitgeber Ford zurück, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Kevin Lynch wurde schon in diesem Zuge als einer von zwei Managern erwähnt, die am Apple Car-Projekt in führender Position mitarbeiten.

Verlagerung der Schwerpunkte begann schon früher

Kevin Lynch kam 2013 zu Apple. Zuvor arbeitete er lange bei Adobe, wo er die Entwicklung des inzwischen abgewickelten Videostandards Flash vorangetrieben hatte. Bei Apple ist er seit Jahren an der Entwicklung der Apple Watch und deren Gesundheitsfeatures beteiligt, übernahm allerdings schon früher in diesem Jahr auch Aufgaben im Apple Car-Projekt, wie aktuell von der Agentur Bloomberg unter Berufung mit Quellen berichtet wird, die nicht namentlich genannt werden wollen. Lynch kann zwar auf Jahrzehnte in der Softwareentwicklung zurückblicken, versteht aber nichts von Autos. Zumindest hat sich Apple zuletzt noch frische Köpfe mit reichlich Erfahrung in der Autoentwicklung sichern können, Apfelpage.de berichtete. In einer weiteren Meldung haben wir berichtet, wie Apple auch unter den aktuell eher trüben Vorzeichne sein Auto noch auf die Straße bekommen will.

