Apple Vision Pro zu billig? Caviar stellt Alternative vor

Apple hat zu Beginn des Monats seine VR-Brille mit dem zukunftsträchtigen Namen Vision Pro vorgestellt. Über die Brille haben wir ausführlich berichtet, ein Marktstart ist erst im frühen 2024 zu erwarten. Was bereits bekannt ist, ist der Einstiegspreis von 3.499 US-Dollar. Für wen das nicht teuer genug ist, gibt es nun die erste Aufwertung.

Eine Firma namens Caviar, möchte die Vision Pro veredeln. Der Name hält, was er verspricht, denn nach der Modifizierung soll die Visio Pro rund 10 mal so viel kosten. Wir haben euch das Video zum Produkt unten eingebettet.

Apple Vision Pro für 40.000 US-Dollar

Gerade wenn man denkt, wir hätten andere Probleme, kommt ein Luxusartikel-Hersteller und sorgt für Kopfschütteln. Wenn es nach dem Hersteller geht, soll die Vision Pro von Caviar wie eine Tom Ford-Sonnenbrille oder Gucci-Skimaske zum absoluten Statussymbol werden. Dabei greift das Unternehmen zu edelsten Materialien wie 18 karatigem Gold und feinstem Leder, das ansonsten in Rolls-Royce-Fahrzeugen zum Einsatz kommt.

Um sich komplett von der realen Welt abzukoppeln und in seiner Scheinwelt nicht gestört zu werden, verfügt das Modell über eine vergoldetes Visier, dass sich herunterklappen lässt und die nach Außen projizierten Augen verdeckt. Besonders negativ dürfte das hohe Gewicht auffallen. Die Vision Pro ist schon relativ schwer, über 1,5 kg Gold werden von Caviar obendrauf gelegt.

Falls ihr jetzt Interesse an dem Produkt bekommen habt, solltet ihr euch darauf gefasst machen, dass die Vision Pro von Caviar erst ein halbes Jahr nach Marktstart der Vision Pro verfügbar sein wird und zu dem um die 40.000 US-Dollar kosten soll. Vielleicht tut es vorerst ja doch die herkömmliche Variante von Apple.

