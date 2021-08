Home Betriebssystem Apple verteilt tvOS 15 Beta 5 an Entwickler

Apple verteilt tvOS 15 Beta 5 an Entwickler

Apple hat heute Abend auch tvOS 15 Beta 5 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Diese neue Beta wird wohl in der Hauptsache verbliebene Probleme und Fehler beseitigen und die allgemeine Performance und Stabilität stärken. Mit relevanten Änderungen oder Neuerungen ist in diesem Stadium der Beta nicht mehr zu rechnen. Die finalen Updates aller Hauptversionen für alle Nutzer werden im Herbst erscheinen.

tvOS 15 macht das Login in Onlinekonten am Fernseher einfacher

Apple bringt mit dem Update auf tvOS 15 unter anderem die Möglichkeit, den HomePod Mini am Apple TV als Stereo-Paar zu betreiben. Eine weitere Komfortfunktion erlaubt es darüber hinaus, sich mit Hilfe eines iPhones schnell und bequem an Onlinekonten wie etwa von Netflix anzumelden, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

‚Apple wird alle finalen Updates der neuen Hauptversionen im Herbst für alle Nutzer zum kostenlosen Download zur Verfügung stellen.

