Apple veröffentlicht tvOS 14.0.2 für alle Nutzer

Apple hat gerade eben tvOS 14.0.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update steht auf dem Apple TV der vierten und fünften Generation installiert werden. Die Aktualisierung beinhaltet vor allem kleinere Fehlerbeseitigungen und Verbesserungen. Das letzte Update auf tvOS 14.0.1 hatte Apple vor zwei Wochen unter die Leute gebracht.

Apple hat gerade eben tvOS 14..2 für alle Nutzer veröffentlicht. Diese Aktualisierung steht für alle Apple TV-Geräte der vierten und fünften Generation zur Verfügung. Wenn entsprechend eingestellt, wird das Update auch automatisch geladen und installiert. Apple hatte vor zwei Wochen tvOS 14.0.1 an die Nutzer verteilt, mit diesem Update wurden verschiedene Fehlerbehebungen vorgenommen.

Weiteres kleineres Update zur Verbesserung der Performance

Auch dieses Update wird in der Hauptsache verschiedene kleinere Fehler beseitigen und die allgemeine Performance und Stabilität von tvOS erhöhen. Apple gibt grundsätzlich kaum Details hinsichtlich der Neuerungen oder Änderungen in tvOS-Updates bekannt. Bemerkt ihr Neuerungen oder Änderungen im jüngsten Update? Lasst sie uns gern in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

Apples tvOS 14.2-Update befindet sich unterdessen bereits in der Beta. Es dürfte innerhalb der nächsten Wochen an alle Nutzer verteilt werden. Auch für die übrigen Systeme werden aktuell bereits die kommenden Updates von Entwicklern und freiwilligen Testern erprobt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!