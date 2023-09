Home Betriebssystem Apple veröffentlicht Public Beta von iOS und iPadOS 17.1

Einen Tag nach der Developer Beta gibt es die erste Beta von iOS 17.1 und iPadOS 17.1 nun auch für die Öffentlichkeit. Registrierte Nutzer können die Beta unter Allgemein > Softwareupdate herunterladen.

Viele Neuerungen gibt es noch nicht. So lässt etwa die Journal App weiterhin auf sich warten. Neuerungen gibt es dagegen für AirDrop, Apple Music und Podcasts.

Kein Tagebuch, dafür verbessertes AirDrop

Das Fehlen der Journal App in der ersten Beta von iOS 17.1 bedeutet nicht, dass es die Tagebuch-App nicht in einer weiteren Beta für 17.1 geben kann. Wahrscheinlich ist jedoch ein Start in iOS und iPadOS 17.2. Dagegen liefert Apple bei AirDrop. Sollten sich zwei Geräte während des Vorgangs zu weit voneinander entfernen, wird das Teilen über WLAN oder Mobilfunk beendet. In den Einstellungen findet sich ein Schalter, der das Fortsetzen über Mobilfunk erlaubt oder verhindert. AirDrop wurde auch für iPadOS 17.1 erweitert. Auf die Tagebuch App warten wir auch hier vergeblich.

Neben NameDrop war das die große Ankündigung an Verbesserungen für AirDrop. NameDrop hat es bereits in die finale Version von iOS 17 geschafft, auf watchOS 10.1 ist das mit der ebenfalls gestern erschienenen ersten Beta nun ebenfalls möglich.

Neuerungen bei Apple Music

Nutzer von Apple Music haben nun die Gelegenheit, Songs und Alben zu favorisieren. Anders, als bei der bereits verfügbaren Version soll es damit später möglich sein, automatisch eine eigene Playlist mit allen Favoriten zu erstellen. Das Feature ist von Spotify bekannt und wurde sich oft von euch gewünscht. Allerdings müssen wir wohl noch etwas warten, bis die Funktion dann tatsächlich realisiert wird. Außerdem wurde die Vollbildanzeige des aktuellen Titels in Apple Music und der Podcast App verbessert und vollständig umgesetzt.

Welche Neuerungen sind euch noch aufgefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

