Home Betriebssystem Public Beta 1 für watchOS 10.1 verfügbar

Public Beta 1 für watchOS 10.1 verfügbar

Auch für watchOS gibt es die erste öffentliche Betaversion. In der ersten Version von watchOS 10.1 für alle willigen Tester gibt es das neue Feature NameDrop. Um Double Tap gibt es allerdings einiges an Verwirrung. Während erste Berichte von einer Unterstützung der Funktion für die Series 9 und Ultra 2 berichtet haben, konnten andere sie nicht finden.

Endlich da: NameDrop, aber kein Double Tap

In der ersten Version von watchOS 10.1 bekommen wir endlich NameDrop. Das Feature, das den einfachen Austausch von Kontaktdaten ermöglicht, indem zwei Geräte aneinander gehalten werden, war eine der großen Ankündigungen für iOS 17. Die Apple Watch sollte das Feature unter watchOS 10 auch bekommen, mit etwas Verzögerung ist es nun da. Eine Aktivierung ist wohl nicht notwendig, es reicht das kurze Aneinanderhalten von zwei Apple Watches oder eines iPhone an eine Apple Watch.

Neben dem neuen Chip in der Series 9 und Ultra 2 ist der Double Tap zur Steuerung der Uhr die zweite große Neuerung der diesjährigen Apple Watches. Zu Beginn war die Funktion noch nicht verfügbar. Entgegen früherer Meldungen scheint es Double Tap auch nicht in der ersten Version von watchOS 10.1 zu geben, was aber nicht heißt, dass wir bis 10.2 oder später warten müssen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!