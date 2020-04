Apple veröffentlicht Public Beta von iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5

Apple veröffentlicht heute Abend die erste Public Beta von iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5, damit können auch freiwillige Tester wieder mit frischen Betas spielen. Die Entwickler haben bereits ihre zweite Beta des nächsten Updates erhalten.

Apple verteilt heute Abend die erste public Beta von iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 für freiwillige Tester. Am Public Beta-Programm könnt ihr kostenlos teilnehmen, die Betas lassen sich installieren, wenn das entsprechende Profil auf eurem iPhone oder iPad installiert ist.

Die Betas werden stets in Wellen verteilt, wundert euch also nicht, wenn euch die Beta zunächst noch nicht auf eurem Gerät zum Download angeboten wird.

iOS 13.4.5 bringt unter anderem die Möglichkeit, Songs aus Apple Music via Instagram- und Facebook-Stories zu teilen. Das letzte größere Update für alle Nutzer erschien mit iOS 13.4, worauf wenig später noch iOS 13.4.1 folgte, um ein aufgetretenes Problem mit der Kompatibilität von Facetime mit alten iPhones und iPads zu reparieren. Die jüngst ergänzten Neuerungen finden sich etwa in CarPlay, zudem kamen neue Annimojis hinzu.

iOS 13.4.5 Beta für Entwickler schon weiter

Gestern Abend hatte Apple bereits iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 Beta 2 für die Entwickler verteilt, auch watchOS 6.2.5 und tvOS 13.4.5 Beta 2 wurde schon ausgegeben. tvOS 13.4.5 wird wohl ebenfalls eine Public Beta für freiwillige Tester erhalten, watchOS 6.2.5 dagegen nicht.

Möglicherweise ist dieses Update das letzte größere Update für iOS 13.

Unter dem Artikel sammeln wir eure Eindrücke zur neuen Public Beta.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!