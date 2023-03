Home Betriebssystem Apple Music Classical Teil der Musik-App? Neue Hinweise in iOS 16.4

Apple Music Classical ist offenbar noch nicht vom Tisch. Das Angebot für Klassik-Fans zeigt sich erneut im Code von iOS. Ob es mit iOS 16.4 startet oder noch später kommt, ist aber weiter offen.

Was ist eigentlich mit Apple Music Classical? Apple wollte schon lange einen Dienst speziell für Fans klassischer Musik bringen, das hatte das Unternehmen damals selbst in einem Nebensatz erklärt. Passiert ist bis jetzt nichts, aber man arbeitet noch immer an dieser Idee.

Immer wieder hatten sich Hinweise auf einen neuen Dienst gezeigt, letztmalig im Oktober 2022, und auch jetzt: Im Code von iOS 16.4 Beta 2, die seit gestern für Entwickler verfügbar ist, finden sich neue Hinweise auf das Angebot.

Diese stecken im MusicKit von iOS. Dort sieht es danach aus, dass Apple-Nutzer die Musik-App nutzen sollen, um das neue Klassikangebot zu verwenden, zumindest muss diese installiert und eingerichtet sein, was bei Abonnenten der Fall ist. Ob Apple Music Classical tatsächlich als neuer Bereich, etwa neuer Tab, in der Musik-App kommt oder es doch eine eigene App geben wird, ist noch immer unklar.

Nicht klar ist auch, wann der Dienst eingeführt wird. Ob es bereits mit iOS 16.4 so weit sein wird, mit iOS 16.5, das bereits getestet wird, oder doch erst mit iOS 17, ist noch völlig offen. Auch ist weiter nicht klar, ob Kunden für den Dienst extra zahlen müssen oder das Angebot vor allem durch seine ausgereifteren Sortieroptionen überzeugen soll.

