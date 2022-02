Home iPhone Apple unschlagbar: Galaxy S22 kann es in Benchmarks mit iPhone 13 nicht aufnehmen

Apples iPhone 13-Familie ist zwar schon einige Monate auf dem Markt, bei der Performance aber noch immer ganz vorn. Das neue Galaxy S22 kann es mit dem Top-Modell von Apple nicht aufnehmen, das zeigen erste Benchmarks.

Apple hat noch immer das leistungsfähigste Smartphone am Markt. Der A15 Bionic-Prozessor übertrifft die Performance des neuen Galaxy S22 von Samsung, weitere Details zu den neuen Samsung-Tablets lest ihr in unserem ausführlichen Überblicksartikel.

Im Benchmark von Geekbench 5 erreicht das Galaxy S22 mit dem Snapdragon-Chip von Qualcomm im Multi-Core-Lauf 3433 Punkte, im Single-Core-Durchgang kommt es auf 1232 Punkte, immerhin 448 Punkte sind es beim Machine Learning-Benchmark.

Zum Vergleich: Das iPhone 13 Pro Max kam im Multi-Core-Lauf auf 4647 Punkte, im Single-Core-Lauf waren es 1735 Zähler und beim Machine Learning-Lauf wurden 948 Punkte erreicht.

Qualcomm holt weiter auf

Aus den jüngsten Benchmarks geht hervor, dass Qualcomm die Performance seiner Chips weiter steigern kann, die Lücke zu Apple vermag man aber noch immer nicht zu schließen. Im Vergleich zur Chipgeneration des letzten Jahres konnte sich der neue Snapdragon um 13% respektive 9% bei Single- und Multi-Core-Benchmarks steigern.

Damit hat Samsung aktuell das leistungsfähigste Android-Smartphone, zum iPhone 13 kann man aber nicht aufschließen. Eine Bremse in der Alltagsperformance unter Android stellt auch Chrome dar, der Browser schluckt mehr Performance weg als Apples Safari – so harsch er zuletzt auch kritisiert wurde.

Weiterhin scheint das Galaxy S22 ein Problem mit der Wärmeentwicklung zu haben, bei den Benchmarks wurde es schnell heiß und die Leistung fiel entsprechend ab. Das iPhone hat grundsätzlich kaum Probleme mit dem Temperaturmanagement.

