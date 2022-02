Home Apple Beliebteste Kopfhörer der Welt? AirPods in den USA bei 50% Marktanteil

Apple baut die beliebtesten Kopfhörer der Welt, das zumindest ist das Ergebnis einer neuen Erhebung. Allein in den USA tragen rund die Hälfte aller Nutzer von Bluetooth-Kopfhörern Modelle von Apple.

Die AirPods-Verkäufe mögen im vergangenen Jahr zwar etwas an Drive verloren haben, die Gesamtperformance des Segments ist aber immer noch eindrucksvoll, was sich jüngst wieder an einer Einschätzung zeigt, die vom Marktforscher Statista vorgelegt wurde. Sie sieht Kopfhörer von Apple bei einem Marktanteil von rund 50% in den USA.

Dieser Umstand ergebe sich aus dem kombinierten Anteil an AirPods (rund 34,4% Marktanteil) und den diversen Beats-Modellen, die gemeinsam auf 15,3% Marktanteil kommen.

Apple belegt damit die ersten beiden Plätze des Rankings beliebter Kopfhörer in den USA.

100 Millionen AirPods im Jahr 2022

Statista spricht von den AirPods inzwischen als den wohl beliebtesten Kopfhörern der Welt. Der Analyst Dan Ives von der Investmentbank Wedbush schätzt, dass Apple bis Ende des Jahres rund 100 Millionen Einheiten seiner AirPods verkaufen wird.

Das Geschäft mit den Kopfhörern sei inzwischen rund 20 Milliarden Dollar schwer.

Die jüngsten AirPods sind die AirPods 3, die Apple nach langer Verzögerung Ende letzten Jahres vorgestellt hatte. Die Beats-Linie erhielt vor kurzem auch in Deutschland und weiteren Märkten in Europa Zuwachs in Gestalt der Beats Fit Pro, auch die Beats Studio Buds sind noch nicht besonders lange auf dem Markt.

Hinter Beats landeten recht nah beieinander Bose und Samsung mit einem Marktanteil von 12,5% und 12,% in den USA. Auch Sony, Skullcandy und LG sind noch im Ranking vertreten.

