Apple und die frischen Preise: So teuer kann es werden

Die Keynote vom 07. September ist Geschichte und Apple hat wie immer frische Preise für die neuen Produkte (und auch für die alten) gebacken. Hier eine Übersicht:

iPhone 14 Pro

Das neue iPhone 14 Pro gibt es in der 6,1-Zoll-Größe ab 1.299 Euro, in groß als Pro Max und mit 6,7 Zoll Display ab 1449 Euro. Dafür kann man (die Farben sind – anders als bei Autos gleich teuer: Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz) lächerliche 128 Gigabyte an Speicher erwarten. 256 GB kosten 1429 Euro und 512 GB liegen bei krummen 1689 Euro. Die Top-Variante mit 1 Terabyte an Speicherplatz kostet knapp 2.000 Euro, genau 1949 Euro. Beim Pro Max sind es 1449 Euro (128 GB), 1579 Euro (256 GB), 1839 Euro (512 GB) und die Schallgrenze von über 2.000 Euro für 1 TB: 2099 Euro.

iPhone 14

Das neue iPhone 14 gibt es in den gleichen Größen wie das Pro, 6,1 Zoll an Display und 6,7 Zoll-Display. Anders als beim Pro wird die große Größe nicht Max genannt, sondern Plus, also iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Hier stehen fünf Farben zur Auswahl, Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und (Product) Red, also in einem knalligen Rot. Die Speichervarianten sind mit einer Ausnahme wie beim Pro: 128 GB für 999 Euro, 256 GB für 1129 Euro und 512 GB für 1389 Euro. Das iPhone 14 gibt es nicht mit 1 TB Speicherplatz. Ebenso das Plus, hier nimmt Apple 1149 Euro für 128 GB, 1279 Euro für 256 GB und 1539 Euro für die Version mit 512 GB. Wer die Preise vom Pro und diesem iPhone 14 vergleicht, merkt, dass sie sich wieder perfekt ergänzen, auch wenn man sich wirklich überlegen kann, ein 14 Pro mit 256 GB für 1429 Euro oder ein 14 mit 512 GB für 1389 Euro zu kaufen.

Apple Watch Ultra

Die funkelnagelneue Apple Watch Ultra gibt es in ausschließlich mit Titangehäuse und in einer Größe (49 mm) und mit einem Preis: 999 Euro, auch wenn es bei der Bestellung die Möglichkeit gibt eines der neuen Armbänder (Ocean in Mitternacht, Weiß oder Gelb).

Apple Watch 8

Kompliziert wird es bei der Apple Watch mit der Nummer 8. Sie startet bei 499 Euro für die Aluminium-Version in 41 mm, ab 539 Euro für die große Version in 45 mm. Für die Version mit Cellular werden 120 Euro mehr fällig, also 619 Euro für die kleine und 659 Euro für die große Uhr. Auch hier ist die Wahl eines Armbands im Preis enthalten, obwohl es hier auch teurere Armbänder gibt. Bei der Apple Watch 8 gibt es nur noch die Aluminium- und eine Edelstahl-Variante. In Edelstahl sind die Uhren sofort 400 Euro teurer und beginnen bei 849 Euro (41 mm) bzw. 899 Euro (45 mm). Dafür haben die teuren Modelle alle eine Mobilfunk-Anbindung, also GPS+Cellular. Auch hier gibt es teurere Varianten, so zum Beispiel mit Lederarmband, die rund 50 Euro teurer ist als die Uhr mit Stoff-Armband.

Apple Watch SE

Die neue Apple Watch SE ist wirklich die günstigste. Sie gibt es ausschließlich in Aluminium und ab 299 Euro (41 mm) mit einem Solo-Loop-Armband. Die große Version mit 44 mm (ja, nicht 45 mmm) beginnt bei 339 Euro. Dies sind die Möglichkeiten der GPS-Version. Möchte man die Celllular-Möglichkeit haben, werden 70 Euro mehr fällig, also 369 Euro die 40 mm und 409 Euro für die 44 mm.

AirPods Pro 2. Generation

Ganz einfach, aber teuer wird es bei den AirPods Pro 2. Generation. Sie kosten 299 Euro.

