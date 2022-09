Home Betriebssystem iOS 16 und Co.: Apple verteilt RC-Versionen für Entwickler

iOS 16 und Co.: Apple verteilt RC-Versionen für Entwickler

Apple hat heute Abend noch die RC-Versionen von iOS 16 und Co. verteilt. Der Release ist für kommende Woche terminiert.

Damit geht es in den Schlusssprint: Apple hat heute Abend den Release Candidate von iOS 16 und anderen Updates verteilt. Auch macOS Ventura und watchOS 9 sowie tvOS 16 wurden als RC-Version bereitgestellt.

Damit wird es ernst: Apple verteilt in der Regel den Release Candidate als letzte Version eines kommenden Updates, nur für den Fall noch auftretender großer Probleme wird noch einmal nachgearbeitet.

Das Update auf iOS 16 steht vor der Tür

Bis jetzt liefen die Betas bei uns alles in allem ziemlich zufriedenstellend. Größere bugs oder große Schwierigkeiten sind nicht aufgetreten. Dennoch wird es ohne Frage noch Bugs geben, die wahrscheinlich auch ein oder mehrere Updates der neuen Systeme innerhalb der ersten Wochen und Monate nach dem Launch erforderlich machen werden.

Bemerkt ihr noch Probleme oder Bugs in iOS 16 in der Release Candidate-Version? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

