Apple TV wird zweite Staffel von „H/JACK“ Mitte Januar 2026 anlaufen lassen

An spannenden Serien herrscht auf Apple TV gewiss kein Mangel, wobei einige davon etwas in Vergessenheit geraten sind. Dazu zählt auch „H/JACK“ mit Idris Elba in der Hauptrolle, die wirklich spannend war. Nach langer Vorlaufzeit werden wir im kommenden Jahr endlich die zweite Staffel zu sehen bekommen.

Zweite Staffel angekündigt

Die erste Staffel endete mit einigen losen Fäden und war zudem überraschend brutal. Doch genau damit konnte die Serie punkten und es war klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Diese wird im neuen Jahr anlaufen, wobei Idris Elba wieder in die Hauptrolle zurückkehrt. Er ist gerade in Berlin mit der U-Bahn unterwegs, als er dort in eine Geiselnahme hineinstolpert. Die Behörden versuchen verzweifelt, das Drama unter Kontrolle zu bringen. Christine Adams, Max Beesley und Archie Panjabi, und begrüßt Christian Näthe („Ballon“, „Soloalbum“, „Schule“), Clare-Hope Ashitey („Seven Seconds“, „Top Boy“, „Doctor Foster“), Lisa Vicari („Django“, „Dark“), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office“, „Detectorists“, „Empire of Light“), Karimama McAdams („Dune: Prophecy“, „Deep State“, „Soulmates“) und Christiane Paul („Counterpart“, „FBI: International“, „Parlement“) übernehmen die weiteren Rollen.

Startet Mitte Januar 2026

Die zweite Staffel wird insgesamt acht Folgen umfassen und Mitte Januar ausgestrahlt werden. Konkret lassen sich die ersten beiden Folgen ab dem 14. Januar auf Apple TV streamen, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Derzeit gibt es ein kleines Angebot. Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.