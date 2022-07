Home iCloud / Services Apple TV+ wird Aussteller auf der diesjährigen Comic Con

Apple TV+ wird Aussteller auf der diesjährigen Comic Con

Auf nahezu allen wichtigen Messen glänzt Apple mit Abwesenheit; egal ob es sich um die CES in Las Vegas, den MWC in Barcelona oder der IFA in Berlin handelt. Deshalb ist es umso überraschender, dass man mit Apple TV+ dieses Jahr auf der Comic Con vertreten sein wird.

Apple TV+ auf der Comic Con 2022

Die Comic Con findet alljährlich in San Diego statt und ist in den letzten Jahren vorwiegend wegen Marvel auch hierzulande ein Begriff geworden. Dieses Jahr nimmt auch Cupertino mittels Apple TV+ an diesem Event teil. Dies kündigte man mittels Pressemitteilung an. Man werde Panels für Severance, For All Mankind, Mythic Quest sowie einen Roundtable „Storytellers of Apple TV+“ mit Talenten von For All Mankind, Invasion, Mythic Quest, See und Foundation abhalten.

„Serverance“ ist der Überraschungs-Hit auf Apple TV+

Mit Sicherheit dürfte das Panel zur Serie „Serverance“ auf reges Interesse stoßen, entwickelte sich diese Serie zu einem unerwarteten Überraschungserfolg. Fans können dank einer „immersiven“ Installation im Hard Rock Hotel in San Diego direkt in die Welt des fiktiven Unternehmens „Lumon Industries“ eintauchen. Doch das ist noch nicht alles: Auch der Regisseur der Serie, ben Stiller, wird vor Ort sein.

Teaser zur zweiten Staffel von Foundation

Das sind schon wirkliche Highlights, doch Apple TV* hat noch einen allerletzten Pfeil im Köcher: So wurde nämlich bekannt, dass man einen ersten Teaser für die zweite Staffel von „Foundation“ zeigen werde. Die Sci-Fi-Serie läuft exklusiv auf Apple TV+ und galt de facto als unverfilmbar.

Wie lässt sich Apple TV+ empfangen?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist.

