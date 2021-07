Home Apple Apple TV+: „Verschwiegen“ startet als erste Serie auf DVD

Inhalte auf Apple TV+ sind in der Regel exklusive Produktionen. Sie wurden für Apples Streamingdienst beauftragt und laufen nur dort, doch nun wird erstmals eine Serie auch auf physischen Trägermedien erscheinen. „Verschwiegen“ („Defending Jacob“( gibt es bald auch auf Blu-ray und DVD. Zur Regel werden dürfte dies allerdings nicht.

Apple TV+ lebt einzig von seinen Originals. Anders gesagt: Bei Apple TV+ gibt es fast nur originale Inhalte. Die laufen naturgemäß auch nirgends sonst – bis jetzt. Erstmals in bald zwei Jahren Apple TV+ wird es einen Titel auch auf physischen Datenträgern geben. Die Serie „Verschwiegen“ wird in Bälde auch auf Blu-ray und DVD erhältlich sein, wie unlängst bekannt wurde. In „Verschwiegen“ muss Chris Evans als Anwalt seinen Sohn gegen eine Mordanklage verteidigen und arbeitet gegen allerlei Widerstände daran, einen Unschuldsbeweis zu erbringen.

Die Serie ist im April 2020 auf Apple TV+ angelaufen und wurde von den Zuschauern trotz des düsteren und verstrickten Drehbuchs verhältnismäßig gut angenommen. Das mag auch eine Rolle bei der Frage gespielt haben, ob man die Serie auf DVD in den Handel bringt.

DVD-Box ohne Apple-Branding

„Verschwiegen“, in der neben Chris Evans auch noch Michelle Dockery und Jaeden Martell zu sehen sind, basiert auf einer Buchvorlage, wie viele Titel bei Apple TV+, die von Apple lizenziert für die Verfilmung worden sind.

Die DVD-Box wird bei Paramount erscheinen und allem Anschein nach ohne spezifisches Apple-Branding, was die Frage aufwirft: Kommt da noch mehr?

Sicher ist es möglich, dass immer wieder einmal einzelne Titel auch auf Datenträgern heraus gebracht werden, für eine große Mehrheit der Originals wird das jedoch keine Schule machen, denn die sind, wie die Bezeichnung schon sagt, originale Inhalte, für die Apple viel Geld bezahlt hat. Einzelne Titel aber wie etwa der sehr erfolgreich gelaufene Spielfilm „Greyhound“ eignen sich besonders gut als DVD-Verkauf und es wäre möglich, dass Apple hier noch einige Titel aus seinem wachsenden Katalog herausgreift.

