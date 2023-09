Home HomePod & Apple Music Apple TV+ verrät Starttermin und Trailer zum kommenden Film „Fingernails“

Apple TV+ verrät Starttermin und Trailer zum kommenden Film „Fingernails“

Apple TV+ ist primär für seine exzellenten Serien bekannt, doch auch bei den Filmen gibt es ein paar Perlen. Allen voran ist hier „CODA“ zu nennen, welcher den Oscar für den besten Film gewann. In wenigen Wochen wird Apple TV+ ein neues Liebesdrama streamen, der Trailer und Starttermin wurden nun bekannt gegeben.

Trailer veröffentlicht

Bei dem Film, in dem Jessie Buckley, Riz Ahmed und Jeremy Allen White sowie Luke Wilson die tragenden Rollen spielen, handelt es sich um ein Liebesdrama und wird vom Streamingdienst wie folgt beschrieben:

Anna (Buckley) und Ryan (White) haben die wahre Liebe gefunden. Es wurde durch eine umstrittene neue Technologie bewiesen. Es gibt nur ein Problem: Anna ist sich immer noch nicht sicher. Dann nimmt sie eine Position an einem Liebestestinstitut ein und trifft Amir (Ahmed).

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Läuft zunächst in den Kinos

Die Auszeichnung von CODA als bester Film bei den Oscars sorgte dafür, dass die Oscar Academy die Regeln für eine Nominierung änderte. Deshalb wird der Film zunächst ab dem 27. Oktober in den USA in ausgewählten Lichtspielhäusern laufen. Der Start auf Apple TV+ ist auf den 03. November 2023 festgelegt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

