Home iCloud / Services Apple TV+ verliert erfahrenen Marketingstrategen

Apple TV+ verliert erfahrenen Marketingstrategen

Apple TV+ muss einen personellen Rückschlag hinnehmen. Der leitende Marketingstratege verlässt den Streamingdienst. Er war erst vergleichsweise kurze Zeit für Apple TV+ tätig und kam mit einschlägigen Erfahrungen in der Filmbranche nach Cupertino.

Apple TV+ verliert einen leitenden Manager: JP Richards verlässt den Streamingdienst, das ging zuletzt aus Berichten von Branchenmedien hervor, die sich auf Quellen stützen, die mit der Materie vertraut sind. JP Richards war noch nicht sehr lange für Apple TV+ tätig. Seit Anfang 2021 war er zu dem Streamingdienst von Apple gekommen, zuvor arbeitete er in leitender Position des weltweiten Marketings bei Warner Bros. Pictures.

In dieser Zeit arbeitete er unter anderem an Kampagnen zur Vermarktung von Filmen wie “Wonder Woman,” “Aquaman,” “Joker,” “A Star Is Born“, “They Shall Not Grow Old,” “The Lego Movie,” “The Conjuring Series,” “Creed” und “Creed 2“. Zuvor arbeitete er 12 Jahre bei Universal Pictures, wo er die Vermarktung für die Jason Bourne-Serie betreute.

Während seiner Zeit bei Apple TV+ erschienen unter anderem Titel wie „Finch“ und der Oscar-Gewinner „CODA“.

Gründe für Rückzug sind nicht bekannt

Richards berichtete bei Apple TV+ an Van Amburg, den Head of Video Marketing des Unternehmens. Derzeit ist noch nicht klar, wieso er das Unternehmen verlässt, in einer Mitteilung an sein Team von Mittwoch Morgen erklärte er lediglich, auf die Suche nach neuen Herausforderungen zu gehen.

Bei Apple TV+ sucht man derzeit nach einem Nachfolger. Dieser wird vermutlich innerhalb der kommenden Wochen bekanntgegeben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!