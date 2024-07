Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für Lebensmittel-Doku „OMNIVORE“ bereit

Apple TV+ hat sich auch im Hinblick auf Quantität extrem gesteigert und bietet mittlerweile eine Fülle an Inhalten an. Dazu zählen auch interessante Dokumentationen, wobei das Thema Lebensmittel bisher nicht so ganz präsent ist. Dies wird sich aber ab morgen ändern.

Trailer ist verfügbar

Es handelt sich dabei um die achtteilige Dokumentation „OMNIVORE“ von und mit René Redzepski, der diese Dokumentation zudem erstellte. Jede Folge der Doku feiert den Anbau, die Transformation und den Verzehr von acht der international wichtigsten Zutaten, darunter Banane, Chili, Kaffee, Mais, Schweinefleisch, Reis, Salz und Thunfisch, und zeigt, wie sie als Eckpfeiler des globalen Kulturerbes dienen. Dafür nimmt der Koch und Restaurantbesitzer die Zuschauer in jeder Folge mit auf die Reise in verschiedene Länder, darunter Bali, Kolumbien, Dänemark, Dschibuti, Frankreich, Indien, Japan, Mexiko, Peru, Ruanda, Serbien, Südkorea, Spanien und Thailand sowie an Orte in den Vereinigten Staaten. Nun ist auch der Trailer verfügbar:

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

