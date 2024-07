Home Gerüchte Sonos werkelt am Nachfolger der Arc: Preis soll deutlich steigen

Der Relaunch der App ging gründlich in die Hose, lange vertraute und geschätzte Funktionen liefert das Unternehmen nur zögerlich nach. Hinzu kommen diverse Verbindungsprobleme sowie Fehler in der Klangwiedergabe bei der aktuellen Flaggschiff-Soundbar. Die Lösung des Herstellers? Einfach neue Produkte auf den Markt bringen, für die Sonos Arc scheint es zeitnahe einen Nachfolger zu geben.

Nachfolger der Sonos Arc zeigt sich

Die Sonos Arc beerbte die extrem beliebte Play:Bar und brachte vollwertiges natives Dolby Atmos. Doch die wurde 2020 eingeführt und ist nun auch wieder seit gut vier Jahren am Markt erhältlich. Doch es scheint sich ein Nachfolger anzukündigen, wie unter anderem das US-Magazin„The Verge“ berichtet, die schon in der Vergangenheit eine enorm hohe Trefferquote aufweisen konnten.

Intern läuft der Nachfolger unter dem Codenamen „Lasso“ und soll die Modellnummer S45 tragen. An der Optik soll sich so gut wie gar nichts ändern, dafür steht eine umfassende Überarbeitung der internen Komponenten auf dem Programm. Sonos setzt dabei offenbar erstmals auf die Technologie des vor zwei Jahren übernommenen niederländischen Lautsprecher-Herstellers Mayht. Die Integration von Bluetooth dürfte dabei selbstredend sein.

Es wird deutlich teurer

Die Sonos Arc ging seinerzeit mit einer UVP von 899,00 Euro in den Handel und durch den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Teileknappheit stieg der Preis sogar auf 999,00 Euro an. Der Nachfolger soll preislich jedoch neue Maßstäbe setzen, intern kursiert eine UVP von 1299 US-Dollar. Im Vergleich zur ersten UVP der Sonos Arc wäre dies ein Preisaufschlag von mehr als 30%. Wir erwarten die Ankündigung rund um die kommende IFA, da dies zudem auch von der Jahreszeit in Sachen Heimkino passen würde.

