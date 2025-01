Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für die vierte Staffel von „Mythic Quest“ online

Wem Apple TV+ in den Sinn kommt, denkt aktuell eher an Serien wie „SILO“ oder „Severance“. Doch es gibt diverse andere Highlights, zu denen auch die Serie „Mythic Quest“ zählt. Die kommende Staffel geht demnächst online und Apple TV+ hat kürzlich den Trailer dazu veröffentlicht.

Der Trailer ist nun verfügbar

Bei „Mythic Quest“ handelt es sich um eine Comedy-Serie am Arbeitsplatz, die von Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz ins Leben gerufen wurde. In der vierten Staffel kehren die Stars McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis und Naomi Ekperigin wieder an ihren Arbeitsplatz zurück, während sich das wiedervereinigte Team bei Mythic Quest neuen Herausforderungen in der verändernden Arbeitswelt der Spielebranche stellt. Aufkommende Egos, persönliche Eitelkeiten und sich entwickelnde Beziehungen wollen unter einen Hut gebracht werden. Nun ist der Trailer verfügbar:

„Mythic Quest — Season 4 Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die vierte Staffel wird wieder insgesamt zehn Episoden umfassen. Die ersten beiden Folgen lassen sich zum Start der neuen Staffel am 29. Januar 2025 abrufen. Anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter. Das Finale wird am 26. März 2025 ausgestrahlt, dann ist auch das vierteilige Spin-off mit dem Namen „Side Quest“ verfügbar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

