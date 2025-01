KI Kompakt: Trump plant KI-Projekt „Stargate“ | WhatsApp entwickelt KI-Freund | iOS 18.3 aktiviert Apple Intelligence automatisch

Herzlich Willkommen zu KI Kompakt. In diesem Format berichten wir auf Apfelpage über die aktuellen KI-Entwicklungen. Wer sich für KI-News interessiert, kann sie in KI Kompakt gesammelt lesen. Viel Spaß!

Heute interessant: Trump will 500 Milliarden US-Dollar in ein KI-Projekt investieren, WhatsApp plant einen KI-Chatbot, der als virtueller Freund agiert und Apple Intelligence wird in den nächsten Software-Versionen automatisch aktiviert.

Seit Anfang der Woche ist Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. Zu einer seiner ersten Ankündigungen gehört die geplante Investition über 500 Milliarden US-Dollar in das KI-Projekt „Stargate“. Das Unternehmen soll die Infrastruktur für künstliche Intelligenz bauen und „mehr als 100.000 amerikanische Arbeitsplätze“ schaffen. Die Liste der Investoren liest sich dagegen nicht besonders protektionistisch. Neben OpenAI und Oracle ist das japanische Softbank sowie MGX aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an Bord.

Elon Musk, der seit langem mit OpenAI-CEO Sam Altman über Kreuz liegt – Apfelpage berichtete – wetterte auf X gegen die Investoren, denen angeblich das Geld und Expertise fehle. Zwischen Altman und Musk folgte ein Schlagabtausch:

Announcing The Stargate Project

The Stargate Project is a new company which intends to invest $500 billion over the next four years building new AI infrastructure for OpenAI in the United States. We will begin deploying $100 billion immediately. This infrastructure will secure…

— OpenAI (@OpenAI) January 21, 2025