Apple TV+ stellt Trailer für die Serie „Midnight Family“ bereit

In den vergangenen Wochen und Monaten veröffentlichte Apple TV+ einige spanischsprachige Serien, Ende September kommt mit „Midnight Family“ eine weitere Serie dazu. Nun ist auch der offizielle Trailer verfügbar.

Trailer zu „Midnight Family“ ist nun verfügbar

Die Regie für die Serie übernahm Natalia Beristáin und erzählt dabei die Geschichte der ehrgeizigen Medizinstudentin Marigaby Tamay, die in der Nacht an Bord des privaten Krankenwagens in Mexiko City versucht, Leben zu retten. Die Serie ist dabei eine Adaption des gleichnamigen Dokumentarfilms und wurde ursprünglich für das spanische Fernsehen konzipiert. Ob die Umsetzung gelungen ist, können wir nicht beantworten. Der nun verfügbare Trailer sollte aber einen guten Ersteindruck vermitteln können.

„Midnight Family — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Jede Episode der zehnteiligen Serie hat eine Laufzeit von einer knappen Stunde, die beiden ersten Folgen debütieren am 25. September auf Apple TV+. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

