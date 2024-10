Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für die Psychothriller-Serie „Before“ von und mit Billy Crystal bereit

Apple TV+ stellt Trailer für die Psychothriller-Serie „Before“ von und mit Billy Crystal bereit

Bei den Serien ist Apple TV+ bockstark aufgestellt und schafft es, im Gegensatz zu den Filmen, das Niveau kontinuierlich zu halten. Das dürfte auch für neue Psychothriller-Serie „Before“ gelten, der Trailer schaut nicht so schlecht aus.

Trailer ist nun verfügbar

Billy Crystal spielt in der Serie einen Kinderpsychiater, der nach dem Tod seiner Frau, einen neuen Patienten aufnimmt. Dieser ist nicht nur unruhig, er scheint auch eine mysteriöse Verbindung zum Psychiater zu haben. Je mehr er sich dem Jungen nähert und helfen mag, desto tiefer scheint diese Verbindung zu werden. Kling kompliziert? Dann werft einen Blick auf den Trailer, der nun verfügbar ist:

„Before — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Billy Crystal spielt nicht nur die Hauptrolle, er fungiert auch als ausführender Produzent dieser Serie. „Before“ ist eine limitierte Serie für den Streamingdienst, die über insgesamt zehn Episoden verfügt. Die beiden ersten Folgen lassen sich ab dem 25. Oktober exklusiv auf Apple TV+ streamen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.