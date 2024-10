Home Betriebssystem Wie laufen sie? iOS 18.1 Beta 6 + weitere neue Betas für Entwickler sind da

Wie laufen sie? iOS 18.1 Beta 6 + weitere neue Betas für Entwickler sind da

Apple hat gerade eben frische Betas an die Entwickler geschickt. iOS 18.1 und iPadOS 18.1 Beta 6 sind da, ebenso macOS Sequoia Beta 6. Auch weitere neue Testversionen gibt es. Inzwischen ist auch mehr darüber bekannt, wann die neuen Updates kommen sollen.

Apple hat heute Abend iOS 18.1 und iPadOS 18.1 Beta 6 an die Entwickler gegeben. Auch macOS Sequoia 15.1 Beta 6 kann ab sofort geladen und installiert werden. Nach wie vor gilt: Beta-Versionen bringen Risiken mit sich. Ein vollständiges Backup der Geräte vor der Installation einer Beta ist daher eine gute Idee, in diesem Zyklus kam es bereits häufiger zu dem Phänomen, dass Geräte unbrauchbar wurden und von Apple zurückgesetzt werden mussten, so das überhaupt noch möglich war.

Inzwischen ist das Beta-Programm für alle interessierten Nutzer nach einer einmaligen Registrierung kostenlos nutzbar.

Apple Intelligence kommt bald für erste Nutzer

iOS 18.1 und iPadOS 18.1 sowie macOS Sequoia 15.1 sind die ersten Updates für die neuen Hauptversionen, die über Apple Intelligence in der ersten Ausbaustufe verfügen, diese Updates könnten gegen Ende des Monats für alle Nutzer erscheinen, doch nur US-Anwender mit den neuesten iPhones können die KI-Features nutzen.

Heute hat Apple daneben auch tvOS 18.1 und watchOS 11.1 Beta 4 für die registrierten Entwickler verfügbar gemacht. Neben KI bringen die .1-Updates vor allem auch weitere Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen.

Wie laufen die neuen Betas auf euren Geräten? Teilt uns gern eure Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel mit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.