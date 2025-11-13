Apple TV stellt Trailer für die Dokuserie „Prehistoric Planet: Ice Age“ bereit

Neben Serien sprechen uns vor allem die Dokumentationen an. Besonders beeindruckend ist dabei die Doku „Prehistoric Planet“, die mit opulenten Bildern und tollen Animationen punktet. In wenigen Wochen wird die dritte Staffel an den Start gehen und nun sind erste Bilder verfügbar.

Apple TV stellt Trailer bereit

Die ersten beiden Staffeln waren insbesondere wegen der Umsetzung besonders imposant und konnten viele Zuschauer begeistern. Im Sommer kam dann die freudige Kunde, dass eine dritte Staffel in Arbeit ist. Als Thema hat man die Eiszeit auserkoren, Apfelpage berichtete. Die Macher von den BBC Studios, Tom Hiddleston als originale Erzählerstimme haben sich für die dritte Staffel auf das Pleistozän konzentriert, welches Millionen von Jahren nach dem Aussterben der Dinosaurier stattfand. Die neue Staffel zeigt seltsame Zyklen von Hitze und Kälte, die sich verändernde Landschaften und eine Vielzahl von Säugetieren mit komplexen Verhaltensweisen schaffen, von denen viele wie heute lebende Tiere ähneln und ums Überleben kämpfen. Fans bekommen ihren ersten Blick auf Zusammenstöße zwischen Wollnashorn und Säbelzahnkatzen, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die aus Fell, Weichgewebe und Mageninhalt gewonnen wurden, die im Permafrost erhalten und erst kürzlich entdeckt wurden. Nun ist der Trailer verfügbar:

„Prehistoric Planet: Ice Age — Season 3 Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In insgesamt fünf Folgen konzentriert man sich neben den Landschaften auf fünf Tiere in ihrem Lebensraum, unter anderem ein kolumbianisches Mammut, Gürteltiere, größer als ein Auto oder die größten jemals entdeckten Bären. Wir dürfen weite Tundren, Wüsten, Landschaften mit schmelzenden Permafrostböden und sich ausdehnende Wiesen erleben. Los geht es ab dem 26. November mit fünf einzelnen Episoden.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.