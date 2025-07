Apple TV+ kündigt animierte Doku „Prähistorie Planet: Ice Age“ an

Eine der besten Dokumentationen der vergangenen Jahre ist unserer Meinung nach „Prehistoric Planet“ auf Apple TV+. Mit unfassbar viel Liebe zum Detail wurden Dinosaurier zum Leben erweckt, ergänzt um neueste wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Diese Dokureihe wird nun fortgesetzt, macht in der Chronologie aber einen deutlichen Sprung nach vorne.

Apple TV+ kündigt „Prehistoric Planet: Ice Age“ an

Die Dinosaurier starben vor über 66 Millionen aus und die Eiszeit begann, inklusive der Entwicklung neuer Lebensformen. Mit der nun angekündigten Doku, die als dritte Staffel angesehen werden kann, widmen sich die Macher eben genau dieser Flora und Fauna. „Prehistoric Planet: Ice Age“ nutzt die neueste wissenschaftliche Forschung und hochmoderne visuelle Effekte, um diese gefrorene Welt wie nie zuvor zum Leben zu erwecken und die spektakulären Lebensräume und Bewohner der alten Erde für ein einzigartiges Erlebnis zu enthüllen. Von hoch aufgeschossenen Wollmammuts bis hin zu schwer fassbaren Schneefaultieren, furchterregenden Säbelzahntigern bis hin zu widerstandsfähigen Zwergelefanten enthüllt die Serie die epischen Kämpfe und unerwarteten Geschichten von Tieren, die einst die Eiszeit beherrschten. Jon Favreau und Mike Gunton sind die ausführenden Produzenten im Auftrag von BBC Studios Natural History Unit. Als Erzähler fungiert Tom Hiddleston, die Musik wird von Hans Zimmer beigesteuert.

Startet Ende November

Die neue Doku wird noch dieses Jahr exklusiv auf Apple TV+ erscheinen und insgesamt fünf Folgen umfassen. Als Starttermin nennt der Streamingdienst den 26. November 2025, dann dürften alle Episoden zum Abruf bereitstehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.