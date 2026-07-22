Instagram: Musik in bestehenden Posts nachträglich austauschen – so funktioniert es

Eine Abmahnung wegen eines Instagram-Posts klingt nach einem seltenen Worst-Case-Szenario – ist es aber nicht. Wer in einem Feed-Post oder Karussell Musik verwendet, ohne die entsprechenden Rechte zu besitzen, riskiert im schlimmsten Fall eine kostenpflichtige Abmahnung. Und das betrifft nicht nur Großkonzerne oder reichweitenstarke Creator, sondern grundsätzlich jeden Nutzer. Bisher war die einzige Lösung, den betroffenen Post zu löschen – und damit sämtliche Likes, Kommentare und die mühsam aufgebaute organische Reichweite gleich mit. Instagram räumt damit jetzt auf.

Musik ersetzen, Reichweite behalten

Mit dem neuen Feature „Audio ersetzen“ lässt sich die hinterlegte Musik in bestehenden Feed-Posts und Karussell-Beiträgen jederzeit nachträglich tauschen. Was sich simpel anhört, ist in der Praxis ein echter Gamechanger: Alle bisherigen Interaktionen – Likes, Kommentare, Shares – sowie die organisch erzielte Reichweite bleiben dabei vollständig erhalten. Wer also einen Post mit problematischem Titel hat, muss nicht länger von vorne anfangen.

So funktioniert der Musikwechsel

Der Ablauf ist denkbar einfach: Den jeweiligen Feed-Post oder das Karussell aufrufen, oben rechts auf die drei Punkte tippen und „Bearbeiten“ auswählen. Unterhalb des Beitrags erscheint dann die Option, den Musiktitel zu wechseln und einen neuen Track aus der Instagram-Bibliothek auszuwählen – fertig. Die Funktion steht aktuell für reguläre Feed-Posts sowie Karussell-Beiträge zur Verfügung und wird schrittweise für alle Nutzer ausgerollt. Reels bleiben vorerst außen vor.

Unsere Empfehlung: Profil jetzt überprüfen

Wir können an dieser Stelle aus eigener leidvoller Erfahrung sprechen: Erst vor wenigen Wochen flatterte uns selbst eine Abmahnung ins Haus – wegen eines Pressebildes von Apple TV, für das Apple offenbar keine Lizenz des Fotografen hatte. So schnell kann es gehen. Deshalb empfehlen wir jedem, sein Instagram-Profil jetzt aktiv zu überprüfen und Posts mit möglicherweise rechtlich problematischer Musik auszutauschen. Die neue Funktion macht genau das so unkompliziert wie nie zuvor.