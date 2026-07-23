Apple Upgrade: Cupertino plant Leasing statt Kauf – so soll das neue Programm funktionieren

Apple soll sein Vertriebsmodell grundlegend umkrempeln. Ein Hardware-Leasing-Programm namens Apple Upgrade könnte schon Ende Juli starten. Als Zahlungspartner soll der schwedische Anbieter Klarna fungieren und in iOS 27 ist zudem ein interessantes Detail verankert, wie man mit Kunden umgehen will, die in Zahlungsrückstand geraten.

So soll Apple Upgrade funktionieren

Apples bisheriges Finanzierungsmodell könnte bald der Vergangenheit angehören, das berichtet Mark Gurman über Bloomberg. Demzufolge plant der Konzern ein Leasing-Programm namens Apple Upgrade, das bereits am 28. Juli in den USA starten soll. Als Zahlungspartner soll der schwedische Anbieter Klarna fungieren. Cupertino selbst hat sich bislang nicht geäußert. Das Prinzip erinnert ans Fahrzeugleasing: iPhone und Apple Watch sollen über 24 Monate laufen, Mac und iPad über 36 Monate. Am Ende stünden drei Optionen – Rückgabe, Upgrade auf ein neueres Modell oder Kauf per Einmalzahlung. Eine vorzeitige Ablösung soll möglich sein, könnte aber Zusatzgebühren nach sich ziehen. Voraussetzung für den Vertragsabschluss wäre ein Soft Credit Check, also eine weiche Bonitätsprüfung. Spannende Randnotiz, die günstigen Geräte wie das MacBook Neo, die Apple Watch SE oder das iPhone 16 sollen dabei außen vor bleiben.

Gerätesperre bei Zahlungsverzug

Dass Apple die technische Basis offenbar bereits gelegt hat, legt ein Fund im Beta-Code von iOS 27 nahe. Dort taucht ein Element namens „App Managed Features“ auf, das Finanzinstituten erlauben soll, ein Gerät bei ausstehenden Zahlungen weitgehend zu sperren. Nur wenige Apps blieben dann noch zugänglich – laufende App-Store-Abos könnten zwar aktiv bleiben, die jeweiligen Apps ließen sich aber nicht mehr öffnen. Wie lange ein Zahlungsverzug toleriert würde, obläge dem jeweiligen Zahlungsabwickler. Zusätzlich soll eine Verknüpfung mit dem „Wo ist?“-Framework verhindern, dass ein geleastes Gerät weiterverkauft oder ausgeschlachtet wird. Im aktuellen Release Candidate für iOS 26.6 fehlt dieser Code noch – die Funktion scheint für iOS 27 und damit passgenau auf das kolportierte Leasing-Modell zugeschnitten.

iPhone Upgrade Program soll auslaufen

Mit dem Start von Apple Upgrade würde gleichzeitig eine Ära enden: Das bisherige iPhone Upgrade Program soll für neue Abschlüsse eingestellt werden, ebenso die Standard-Finanzierungsangebote im Apple Store. Besonders bemerkenswert wäre dabei ein zentraler Unterschied zum Vorgänger: Apple Upgrade soll kein AppleCare+ enthalten – obwohl beim alten Programm ein AppleCare-Abschluss Pflicht war. Wer least, trüge das Schadensrisiko künftig vollständig selbst. Für viele dürfte das ein entscheidendes Abwägungskriterium sein – sofern sich die Berichte bewahrheiten.