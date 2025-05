Home iCloud / Services Apple TV+ stellt den Trailer für den Film „Echo Valley“ zur Verfügung

Ein Großteil der Serien auf Apple TV+ gefällt uns ausgesprochen gut, mit den Filmen tun wir uns etwas schwer. Kommenden Monat gibt es aber mit dem Film „Echo Valley“ einen neuen Versuch, dessen Trailer nun verfügbar ist.

Trailer ist nun verfügbar

In dem Film geht es um eine Mutter, gespielt von Juliane Moore, die ein schwieriges Verhältnis mit ihrer Tochter, gespielt von Sydney Sweeney, hat. Beide versuchen, sich wieder etwas anzunähern, doch ein Ereignis mit viel Blut auf der Kleidung der Tochter bringt das ins Wanken. Klingt noch etwas verwirrend, doch der Trailer könnte etwas Licht ins Dunkel bringen.

„Echo Valley“ wird von Ridley Scott und Michael Pruss von Scott Free Films zusammen mit Kevin J. produziert. Walsh durch The Walsh Company und Ingelsby. Rebecca Feuer und Nicole Jordan-Webber von Scott Free Films, Erika Olde und Sam Roseme von Black Bicycle Entertainment, Ted Deiker und Scott Greenberg fungieren als ausführende Produzenten.

Wann ist der Film verfügbar?

Der Film wird exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein. Der weltweite Start ist für Mitte Juni angesetzt, konkret soll es am 13. Juni 2025 soweit sein. Dolby Atmos und 4k-Auflösung sind selbstredend vorhanden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

