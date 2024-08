Home iCloud / Services Apple TV+ spendiert Überraschungserfolg „Dark Matter“ eine zweite Staffel

Apple TV+ hat eine Vorliebe für Science Fiction, Fans dieses Genres finden hier gleich eine Handvoll hochwertiger Serien. Dazu zählt auch „Dark Matter“, die erst in vor knapp drei Monaten im Mai 2024 auf dem Streamingdienst debütierte. Hier gibt es nun gute Nachrichten, es wird eine zweite Staffel geben.

Zweite Staffel von „Dark Matter“ bestätigt

Die Serie dreht sich darum, dass der Hauptcharakter in eine alternative Version seines Lebens eintaucht und so diverse Entscheidungen revidieren kann, um das Leben zu leben, welches er sich erträumt hatte. Was sich wie ein Wunschtraum anhört, entwickelt sich ziemlich schnell zu einer düsteren Reise. Basierend auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman überzeugt neben Joel Edgerton auch Jennifer Conelly. Nun kündigte der Streamingdienst via Pressemitteilung an, dass man eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Details zur Handlung oder wann die zweite Staffel starten soll, gibt es indes leider nicht. Auch der ausführende Produzent, Mactt Tomach, äußert sich nur vage:

Die Produktion von ‚Dark Matter‘ war ein langer Traum, und ich bin so stolz darauf, Blakes Vision zum Leben erweckt zu haben und mich mit so vielen Menschen zu verbinden. Die Reise der Protagonisten beim Publikum mitschwingen zu sehen, war äußerst erfreulich, und wir können es kaum erwarten, in der zweiten Staffel mehr von dieser Welt – und anderen Details – zum Leben zu erwecken. Vielen Dank an Apple TV+, Sony und unsere erstaunliche Besetzung und Crew. Los geht’s!“

Übrigens, die erste Staffel lässt sich nun komplett auf Apple TV+ streamen und es kann gebingewatched werden.

