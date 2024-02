Home iCloud / Services Apple TV+ spendiert Serie „Infiltration“ eine dritte Staffel

Apple TV+ spendiert Serie „Infiltration“ eine dritte Staffel

Apple TV+ hat eine Vielzahl an wirklich erstklassigen Serien im Portfolio, ein besonderes Faible hat er Streamingdienst dabei für Sci-Fi-Serien. Und hier gibt es gute nachrichten für alle Fans von „Infiltration“ – es wird eine dritte Staffel geben.

Apple TV+ bestätigt dritte Staffel

Während aktuell die Dreharbeiten an der Serie „Foundation“ pausieren, wird es für „Infiltration“ noch in diesem Monat weitergehen. Wie Apple TV+ via Pressemitteilung ankündigte, wird Produktionsstart für die dritte Staffel noch in diesem Monat anlaufen. Inhaltlich wollte man noch nichts konkretes verraten, der Schöpfer der Serie,Simon Winberg, freut sich aber sehr über die Verlängerung:

Ich bin so stolz auf das, was wir mit unseren Partnern bei Apple TV+ und unserer Besetzung und Crew in den ersten beiden Staffeln der Serie erreicht haben. Diese neue Staffel wird weiterhin auf dem Ausmaß, dem Einsatz und dem Antrieb der ‚Invasion‘ aufbauen, während wir unsere Charaktere in den Mittelpunkt stellen und sie auf eine Weise zusammenbringen, die hoffentlich unsere Zuschauer überraschen und vor allem bewegen wird, die uns seit dem ersten Tag so unglaublich unterstützt und inspiriert haben.“

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!