Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich Dokumentation über Steph Curry

Apple TV+ sichert sich Dokumentation über Steph Curry

Apple TV+ ist für seine wirklich guten Serien bekannt, doch auch bei den Dokumentation finden sich echte Perlen. Vor allem die Doku „They Call Me Magic“ war sehr interessant. Demnächst wird sich auch eine Doku über den besten Dreier-Schützen der NBA gesellen.

„Underrated“

Steph Curry ist viermaliger NBA-Champion, mehrfacher MVP und der beste Dreier-Schütze. Keiner kann von Downtown heißer laufen als der Point/Shooting Guard der Golden State Warriors. Das ist umso bemerkenswerter, weil Curry in seiner gesamten Karriere immer wieder unterschätzt wurde. Stoff genug für eine Dokumentation. Die bekommt den passenden Namen „Underrated“. Die Dokumentation wird von Apple Original Films, Proximity Media und Curry’s Unanimous Media produziert, wie der Streamingdienst aus Cupertino mittels Pressemitteilung verkündete. Ausführende Produzenten für den Dokumentarfilm sind Sev Ohanian („Judas and the Black Messiah“, „Space Jam: A New Legacy“) und Zinzi Coogler („Judas and the Black Messiah“, „Space Jam: A New Legacy“) von Proximity Media. Wann wir die Dokumentation zu sehen bekommen, ist indes noch unklar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!