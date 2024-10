Home iCloud / Services Apple TV+ scheint wohl vierte Staffel von „Ted Lasso“ vorzubereiten

Apple TV+ scheint wohl vierte Staffel von „Ted Lasso“ vorzubereiten

Wer Wert auf extrem hochwertige Serien legt, ist bei Apple TV+ an der genau richtigen Adresse. Eines der Aushängeschilder ist dabei nach wie vor „Ted Lasso“, für die der Streamingservice eine Vielzahl an renommierten Auszeichnungen abräumen konnte. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass es eine vierte Staffel geben könnte.

Scheinbar wird an der Umsetzung der vierten Staffel gearbeitet

Die dritte Staffel der Serie ist das Ende, zumindest wurde das Ganze so konzipiert und abgedreht. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings nicht und so gab es immer wieder eine Hintertür. Nun berichtet unter anderem Deadline, dass hinter den Kulissen Vertragsgespräche mit drei wichtigen Darstellern stattfinden:

Hannah Waddingham als Clubbesitzerin Rebecca Walton

als Clubbesitzerin Rebecca Walton Brett Goldstein als Club-Manager Roy Kent, vormals Co-Trainer und Team-Captain

als Club-Manager Roy Kent, vormals Co-Trainer und Team-Captain Jeremy Swift als Sportdirektor Leslie Higgins

Unklar ist, wie es sich mit Jason Sudeikis verhält. Er bekundete immer mal wieder Interesse, doch mit einem Kind müsste er wieder nach England zurückkehren. Dennoch ist der Bericht zuversichtlich, dass die Dreharbeiten aufgrund der Vertragsgespräche Anfang 2025 starten könnten. Auch der Streamingdienst dürfte ein reges Interesse daran haben, legte man zur dritten Staffel sogar Merchandise auf. Zudem schaffte es der fiktive Verein sogar in die Auflage von FIFA 23 von EA Sports,Apfelpage berichtete

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

