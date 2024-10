Home Apple Watch Heute gibt es eine neue Activity Challenge zum Tag der mentalen Gesundheit

Heute gibt es eine neue Activity Challenge zum Tag der mentalen Gesundheit

Die Welt wird immer globaler und komplexer, wir haben 24/7 Zugang zu jeglichen Informationen und dann sind da noch die sozialen Netzwerke. In Kombinationen mit der heutigen Arbeitswelt gibt es leider auch unschöne Entwicklungen – 2024 stieg die Anzahl mentaler Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr um 14,1% an. Es ist also wichtig, auf seine mentale Gesundheit zu achten und hier kommt die Apple Watch ins Spiel.

Neue Activity Challenge verfügbar

Mit dem heutigen Tag gibt es auf der Apple Watch eine neue Activity Challenge, die sich der mentalen Gesundheit widmet. Wer heute ein Training von einer Mindestlänge von 10 Minuten mit einer Mediation absolviert, kann sich die heutige Auszeichnung sichern. Apple hat den Tag nicht zufällig gewählt. Der World Mental Health Day wurde von Mental Health Foundation aus Großbritannien ins Leben gerufen. Das Training kann mit der offiziellen Trainings-App auf der Apple Watch oder mit jeder anderen Trainings-App, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann, absolviert werden.

Individuelle Sticker

Die Activity Challenges sind durchaus beliebt, da man neben einem speziellen Erfolgsabzeichen auch entsprechende Sticker für iMessage bekommt – mit denen sich hervorragend angeben lässt. Wichtig dabei zu wissen, die Activity Challenges stehen nur an jeweiligen Tagen zur Verfügung. Wer dies verpasst, muss bis zum kommenden Jahr warten.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.