Apple TV+ räumt dank Ted Lasso wieder bei den Emmys ab

Alle Welt spricht natürlich über das gestrige Update, iOS 16 wurde offiziell zum Download bereitgestellt. Doch in der Nacht von gestern auf heute fand die 74. Verleihung der Emmys statt und Apple TV+ konnte sich dank der Serie „Ted Lasso“ über weitere Awards freuen. Wir klären auf.

Apple TV+ eilt von Erfolg zu Erfolg

Apple TV+ konnte zuletzt ein deutliches Wachstum hinlegen, wenngleich die absoluten Zahlen noch weit hinter Netflix und Disney+ liegen. Unangefochtener Spitzenreiter ist man jedoch, was die Quantität der Auszeichnungen angeht. An die 300 Awards konnte sich Apple bisher für seinen Streamingdienst in die Vitrinen stellen und seit gestern Abend kommen weitere Auszeichnungen hinzu. Dabei erwies sich einmal mehr die Serie „Ted Lasso“ als Erfolgsgarant.

Die Auszeichnungen

Apple TV+ war bei dendiesjährigen Emmys insgesamt 52x nominiert und konnte vor allem in zwei prestigeträchtigen Kategorien den Emmy mit nach Hause nehmen. Anbei einmal die gewonnen Auszeichnungen:

Herausragende Comedy-Serie: Ted Lasso

Hauptdarsteller, Komödie: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Nebendarsteller, Komödie: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Regie, Komödie: MJ Delany, „Keine Hochzeiten und ein Begräbnis“, (Ted Lasso)

Herausragende Originalmusik und Texte: Schmigadoon!, „Corn Puddin’“ von Cinco Paul

Herausragendes Haupttiteldesign: Abfindung

Herausragende Musikkomposition für eine Serie: Severance

Herausragende Kurzform-Comedy-, Drama- oder Varieté-Serie: Carpool Karaoke: Die Serie

Dabei lohnt sich noch einmal der Blick auf „Ted Lasso“: Jason Sudeikis konnte das dritte Mal in Folge den Emmy für den besten Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen und als Serie hat man sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. So stach man unter anderem die Serie „Only Murders in the Building“ aus.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

