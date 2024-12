Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „Bad Monkeys“ an

Mittlerweile hat Apple TV+ ein beeindruckendes Portfolio an Inhalten aufgebaut. Jeder Abonnent sollte dort etwas nach für seinen Geschmack finden. Eine kleine Perle ist dabei die Serie „Bad Monkeys“, die auf den Keys in Florida spielt. Hier gibt es für Fans nun gute Nachrichten.

Zweite Staffel der Serie „Bad Monkeys“ angekündigt

Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Carl Hiaasen. Vinxe Vaughn spielt darin einen Cop, der die Polizeibehörden in Miami verlassen musste und sich nun als Gesundheitsinspektor auf den Keys verdingt. Dabei stolpert er über einen Mord. Das Ganze war so gelungen, dass die Serie innerhalb kürzester Zeit eine Menge Fans gewinnen und Kritiker überzeugen konnte. Nun kündigte der Streamingservice via Pressemitteilung an, dass man eine zweite Staffel in Auftrag gegeben habe. Weder zum Inhalt noch zum potenziellen Start der zweiten Staffel äußerte man sich konkret.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

Apple TV+ kündigt Highlight an

Die Ankündigung der zweiten Staffel wollen wir noch nutzen, um auf eine Ankündigung von Apple TV* aufmerksam zu machen. Für den 04. und 05. Januar kündigte man eine besondere Aktion via twitter an.

-----

