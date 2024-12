Home Deals 29. Tag im 2024er-Countdown: Heute die Triloge von „A Quiet´s Place“ für 9,99 Euro kaufen

29. Tag im 2024er-Countdown: Heute die Triloge von „A Quiet´s Place“ für 9,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Dezember 2024 um 22:07 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer Weihnachten keinen Horror erledigt hat, kann sich den Horror nun via Apple ins Haus bzw. auf die Mattscheibe holen. Apple hat sich nämlich für eine gruselige Trilogie entschieden.

Trilogie „A Quiet´s Place“ für 9,99 Euro kaufen

Aus dem Nichts heraus wird New York City Ziel einer Alieninvasion. Die monströsen Kreaturen schnappen sich jeden Menschen, der ihnen über den Weg läuft. Doch die Aliens können offenbar gar nichts sehen, sondern scheinen sich ausschließlich anhand von Geräuschen in ihrer Umgebung zu orientieren. Wer in der Nähe der Aliens auch nur einen Mucks von sich gibt, hat damit praktisch sein Todesurteil unterschrieben. Mittendrin steckt eine junge Frau namens Sam (Lupita Nyong’o). In einem Hospiz in New York wartet die Dichterin auf den Tod, ihre einzige Gesellschaft die Katze Frodo. Menschen meidet sie, desillusioniert von menschlichen Beziehungen. Doch ein Versprechen auf ein Stück Pizza lockt sie dazu, sich zu einem Ausflug nach Manhattan überreden zu lassen – ein Ausflug, der abrupt endet, als Kreaturen angreifen. Samira überlebt den ersten Ansturm und erhält von der Regierung die Anweisung, sich nach Süden zu begeben, wo Überlebende per Boot evakuiert werden sollen. Doch sie entscheidet sich für den Weg nach Norden, begleitet nur von Frodo und Eric (Joseph Quinn), einem Engländer, der ihr anfangs nicht von der Seite weicht. Auf ihrer Reise, die durch eine von Kreaturen beherrschte Welt führt, wird Samiras Blick auf das Leben in ihren letzten Momenten durch Eric verändert.

„A QUIET PLACE Trailer German Deutsch (2018)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Nachdem Familie Abbott ihr Zuhause verlassen musste, ist Evelyn (Emily Blunt) nun mit ihren Kindern Regan (Millicent Simmonds) und Marcus (Noah Jupe) sowie dem neugeborenen Baby auf sich allein gestellt. An den unheimlichen Zuständen in der postapokalyptischen Welt hat sich nichts geändert: Die geräuschempfindlichen Biester, die die Erde im ersten Film überfielen, sind nach wie vor auf der Jagd. Jeder unbedachte Laut könnte sie auf den Plan rufen. Die Abbotts versuchen weiterhin, ein halbwegs normales Leben zu führen – ein Leben in absoluter Stille. Als sie den Überlebenden Emmett (Cillian Murphy) treffen, stellt sich für Evelyn bald die Frage, wie es weitergehen soll. Ist es an der Zeit, sich mit anderen zusammenzutun? Und wenn ja, wem kann man überhaupt trauen?

„A QUIET PLACE 2 Trailer German Deutsch (2021)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Aus dem Nichts heraus wird New York City Ziel einer Alieninvasion. Die monströsen Kreaturen schnappen sich jeden Menschen, der ihnen über den Weg läuft. Doch die Aliens können offenbar gar nichts sehen, sondern scheinen sich ausschließlich anhand von Geräuschen in ihrer Umgebung zu orientieren. Wer in der Nähe der Aliens auch nur einen Mucks von sich gibt, hat damit praktisch sein Todesurteil unterschrieben. Mittendrin steckt eine junge Frau namens Sam (Lupita Nyong’o). In einem Hospiz in New York wartet die Dichterin auf den Tod, ihre einzige Gesellschaft die Katze Frodo. Menschen meidet sie, desillusioniert von menschlichen Beziehungen. Doch ein Versprechen auf ein Stück Pizza lockt sie dazu, sich zu einem Ausflug nach Manhattan überreden zu lassen – ein Ausflug, der abrupt endet, als Kreaturen angreifen. Samira überlebt den ersten Ansturm und erhält von der Regierung die Anweisung, sich nach Süden zu begeben, wo Überlebende per Boot evakuiert werden sollen. Doch sie entscheidet sich für den Weg nach Norden, begleitet nur von Frodo und Eric (Joseph Quinn), einem Engländer, der ihr anfangs nicht von der Seite weicht. Auf ihrer Reise, die durch eine von Kreaturen beherrschte Welt führt, wird Samiras Blick auf das Leben in ihren letzten Momenten durch Eric verändert.

„A QUIET PLACE: Tag Eins Trailer German Deutsch (2024)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Üblicherweise verlinken wir das Angebot direkt, in dem Fall gibt es leider keinen Link. Ihr müsst also bitte direkt in die Apple TV-App und dann in den Reiter „Store“ gehen. Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach sehen wir uns diesbezüglich im Dezember 2024 wieder

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.