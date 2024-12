Home Deals Tag 28 im 2024er-Countdown: Heute: Dioe Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ für 4,99 Euro kaufen

28. Dezember 2024

Jennifer Lawrence zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Hollywood und konnte im Alter von gerade einmal 22 bereits ihren ersten Oscar für ihre Hauptrolle in dem Film „Silver Linings“. Bereits vorher war sie unter anderem im Blockbuster „X-Men: Erste Entscheidung“ zu sehen. Den endgültigen Durchbruch schaffte sie mit der Filmreihe „Die Tribute von Panem“, wovon es 2023 ein Prequel gab. Dieses ist die heutige Auswahl von Apple im aktuellen 2024er-Countdown.

Tag 28 im 2024er-Countdown

Die einst mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt maßgeblich davon ab, ob es dem erst 18-jährigen Coriolanus Snow (Tom Blyth) gelingt, seine Konkurrenten zu übertrumpfen und als Mentor dafür zu sorgen, dass sein Tribut die Aufmerksamkeit des Kapitols auf sich zieht. Die Chancen stehen jedoch überaus schlecht, denn Coriolanus hat die Aufgabe bekommen, ausgerechnet Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), dem weiblichen Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12, als Mentor zur Seite zu stehen – eine absolute Demütigung. Doch das Schicksal sorgt dafür, dass Lucy und Coriolanus untrennbar miteinander verbunden werden. Denn jede Entscheidung, die hier getroffen wird, könnte über Triumph und Misserfolg entscheiden. Es kommt zu einem Kampf an zwei Fronten: Während es in der Arena um Leben und Tod geht, kämpft Coriolanus außerhalb gegen die stetig wachsenden Gefühle für seinen Tribut …

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl? Habt ihr die dazugehörigen Bücher gelesen?

