Apple TV+ kündigt zweite Staffel für die Serie „The Studio“ an

Im Gegensatz zu den Filmen fühlen wir uns bei den Serien auf Apple TV+ deutlich mehr abgeholt und dabei sind wir kleine Fans der Serie „The Studio“ geworden. In teils subtiler Bissigkeit wird das Showbusiness in Hollywood aufs Korn genommen. Wer die Serie ebenso klasse findet, darf sich auf Nachschub freuen – allein die Art und Weise der Ankündigung ist einfach sensationell.

Zweite Staffel via Videoclip angekündigt

Was sind schon schnöde Pressemitteilungen, wenn man solch eine Ankündigung einfach mithilfe eines kurzen Clips ankündigen kann? Dies dachte sich Seth Rogen als Macher der Serie und veröffentlichte ganz im Stil der Serie einen Clip mit besagter Ankündigung.

Die zweite Staffel hat laut eigener Aussage zwei Kernpunkte: einerseits soll die Reise zur Entwicklung des fiktiven Filmstudios Continental Studios fortgesetzt werden, inklusiver weitere Cameos von bekannten Schauspielern – die teils narzisstische und chaotische Castings darstellen sollen. Zudem muss der Film „Kool Aid“ ein Erfolg werden. Wann genau die Dreharbeiten starten werden und zu wann wir mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel rechnen können, ist indes noch nicht bekannt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

