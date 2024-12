Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zwei weitere Staffeln der Erfolgsserie „SILO“ an – die vierte Staffel ist zugleich das Ende

Apple TV+ hat sich primär als Streamingdestination für Fans von Science Fiction entwickelt, hier gibt es gleich eine Handvoll Serien. Dazu zählt auch die dystopische Serie „SILO“ mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle und hier gibt es gute Nachrichten.

Es wird eine dritte und vierte Staffel geben

Die Menschheit besteht nur noch aus rund 10.000 Individuen, die ihr Leben nur noch in unterirdischen Silos verbringen können. Die Oberfläche ist mit mit extrem gefährlichen Giften kontaminiert. Das Zusammenleben wird durch eine extrem strenge Hierarchie geregelt, doch das Bild bekommt Risse. Dies wirft Fragen auf, von denen einige in der zweiten Staffel beantwortet werden. Die übrigen Fragen werden in der dritten und finalen vierten Staffel beantwortet. Diese beiden Staffeln kündigte der Streamingdienst unter anderem via twitter an: Rebecca Ferguson wird auch dort wieder die Hauptrolle übernehmen, als Vorlage dienen die restlichen Bücher von Hugh Howey. Wann die dritte und vierte Staffel ausgestrahlt werden, ist indes noch unklar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

