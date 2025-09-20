Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin zur Serie „The Last Frontier“ an

Abseits der neuen iPhone-Modelle steht auf jeden Fall auch bei Apple TV+ ein absolut heißer Herbst vor der Tür. Zahlreiche neue Serien und Staffeln werden anlaufen, augenscheinlich möchte der Streamingdienst so auch seine zumindest in den USA gültige Preiserhöhung rechtfertigen. Kommen wir zu den neuen Serien, im Oktober werden wir eine neue Actionthrillerserie begrüßen dürfen.

Der Trailer ist nun verfügbar

Die neue Serie wurde mit Jason Clarke in der Hauptrolle besetzt, der auch als ausführender Produzent fungiert. Er spielt dort einen US-Marshall, der in Alaska stationiert ist. Eines Tages muss er sich mit einem abgestürzten Flieger auseinandersetzen, der Gefangene überstellen sollte. Während der Suche nach den geflohenen Straftätern stellt er sich recht schnell die Frage, ob der Absturz tatsächlich ein Unglück war, oder vielmehr inszeniert wurde. Der Plot erinnert etwas an den Actioner „Con Air“ mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, der Traiuler macht aber Lust auf mehr.

„The Last Frontier — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Neben Clarke sind auch Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth und Tait Blum, mit dem Oscar-Nominierten und Multi-Emmy-Award-Gewinner Alfre Woodard in weiteren Rollen in der Serie zu sehen.

Startet Mitte Oktober

Die Serie umfasst insgesamt zehn Folgen und wird mit der ersten Episode am 10. Oktober 2025 exklusiv auf Apple TV+ debütieren. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Finale der Staffel ist demzufolge also auf den 05. Dezember 2025 gelegt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.