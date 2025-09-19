Nothing stellt den ear(3) mit Mikrofon im Ladecase vor

Apple hat gerade die AirPods Pro 3 vorgestellt und beeindruckt dabei mit den Pulssensoren. Das hat seinen Preis, 249 Euro werden dafür fällig. Da ging es etwas unter, dass Nothing ebenfalls eine neue Version seiner In-Ears vorstellte. Die vierte Generation, die als ear(3) bezeichnet wird, soll dabei mit einem interessanten Feature überzeugen. Wir geben einen kurzen Überblick.

Nothing ear(3) vorgestellt

Der Aufbau des In-Ear-Kopfhörers bleibt, es gibt weiterhin Stängel, und es kommen Metallelemente zum Einsatz. Das ist wenig überraschend, auch die untere Schale des Ladecase ist aus Metall gefertigt. Der Hersteller gibt dabei an, dass man während der Produktion keinen Kleber einsetzt. Unter der Haube kommt ein neuer 12-mm-Treiber zum Einsatz, der mit Bluetooth 5.4 LDAC unterstützt. Außerdem wird Spatial Audio angeboten, die Briten von KEF haben zudem Hand an die klangliche Abstimmung gelegt. Die eigentliche Neuheit steckt aber im Case, es gibt jetzt ein „Super Mic“. Dieses Dual-Mikrofonsystem ist in das Case integriert und hilft bei Geräuschunterdrückung und Gesprächen.

„Introducing Ear (3) | Nothing TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Man kann diese Funktion über die TALK-Taste aktivieren, sie ist beim Ear 3 nicht immer an. Sofern man ein Nothing Phone nutzt, kann man damit auch Sprachmemos direkt über das Case aufnehmen, die automatisch in Essential Space synchronisiert und transkribiert werden. Nothing hat hier aber die immens große Chance versteckt, das System als externes Mikrofon zu nutzen.

Verbesserte Akkulaufzeit

Mit Blick auf die Funktionen und den Preis waren die ear(1) unschlagbar, lediglich die Akkulaufzeit sorgte für Kritik. Gleiches galt zumindest für die ear(2). Mit den nun vorgestellten ear(3) geht der Hersteller einen deutlichen Schritt nach vorn, bis zu 10 Stunden Laufzeit sind drin. Ist das Ladecase ebenfalls vollgeladen, sind bis zu 38 Stunden möglich. Aufgeladen wird kabellos oder mittels USB-C.

Kann ab sofort bestellt werden

Die neuen Kopfhörer lassen sich ab sofort vorbestellen, die offiziellen Auslieferungen starten ab dem 25. September 2025. Preislich ist das unserer Meinung nach kein No-Brainer mehr, die UVP stieg erneut an. Diese liegt nun bei 179 Euro. Interessenten können die ear(3) mit Schwarz und Weiß weiterhin in den bekannten zwei Farben bestellen

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!