Apple TV kündigt Trailer und Starttermin für die zweite Staffel von „Dark Matter“ an

Knapp zwei Jahre nach der Ankündigung hat Apple TV auf der San Diego Comic-Con den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von „Dark Matter“ enthüllt. Neben Jennifer Connelly kehrt auch Joel Joel Edgerton wieder zurück.

Trailer wird auf der Comic Con in San Diego angekündigt

Die Comic Con in San Diego gehört für Apple TV mittlerweile zum festen Termin und zeigt, wie ernst der Streamingdienst sein Angebot an Serien nimmt. Die „Dark Matter“ durfte dabei als Zugpferd herhalten – und das zu Recht. Die erste Staffel rund um den Physiker Jason Dessen (Joel Edgerton), der auf dem Heimweg durch Chicago in eine alternative Version seines Lebens entführt wird, entwickelte sich zu einem echten Quotenhit für den Streamingdienst. Das liegt auch daran, dass in der ersten Staffel der Roman von Blake Crouch vollständig für die Serie adaptiert hat. Die zweite Staffel soll nahtlos am Staffelfinale der ersten Staffel anschließen: Die Familie Dessen versucht, sich in einer Welt einzurichten, die endlich sicher wirkt – bis das Unvorstellbare sie erneut zur Flucht zwingt. Jasons Besessenheit mit der Box vertieft sich, Daniela (Jennifer Connelly) kämpft mit wachsender Paranoia, Sohn Charlie leidet unter der fehlenden Stabilität. Derweil schlagen sich Amanda (Alice Braga) und Ryan (Jimmi Simpson) gemeinsam durch, auf der Suche nach einem Weg nach Hause. Und Leighton (Dayo Okeniyi) verfolgt unbeirrt seine Vision einer perfekten Welt – während Blair (Amanda Brugel) alles daransetzt, ihn aufzuhalten. Der Trailer ist durchaus interessant:

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Startet Ende August 2026

Fans der Serie müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden, Ende August geht es los. Konkret wird die erste Folge der weiten Staffel am 28. August 2026 ausgestrahlt, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Da die Staffel insgesamt zehn Episoden umfasst, ist das Staffelfinale für den 30. Oktober 2026 angesetzt. Wer noch mehr wissen will, kann sich auf den angekündigten Podcast „Dark Matter: The Official Podcast“ freuen.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.