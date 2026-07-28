Apple TV beendet „The Morning Show“ mit fünfter Staffel

Als Cupertino im herbst 2019 seinerzeit den hauseigenen Streamingdienst Apple TV, damals noch als Apple TV+ bezeichnet, vorstellte, gehörten Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zu den Gästen auf der Bühne – um die Serie „The Morning Shwo“ anzukündigen. Damit zählt sie zu einem der Urgesteine des Streamingdienstes, wird aber 2017 in seine letzte und finale Staffel gehen.

Apple TV kündigt 5. und damit zugleich letzte Staffel von „The Morning Show“ an

Nun bestätigt Apple offiziell, dass die fünfte Staffel die letzte sein wird. Zum bekannten Ensemble rund um Aniston und Witherspoon kehren Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie und Jon Hamm zurück. Ergänzt wird die Besetzung durch eine Reihe prominenter Neuzugänge: Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes und Lizzy Caplan stoßen dazu – Namen, die den Stellenwert des Finales deutlich unterstreichen. Apple betont, dass den Verantwortlichen während der gesamten Produktion bewusst war, dass es sich um das letzte Kapitel handelt. Das habe ermöglicht, die Handlung planvoll und ohne narrative Hast zu einem Ende zu führen – ein Versprechen, das Serienfans nach manchem abrupten Staffelende anderswo aufhorchen lassen dürfte.

Starttermin noch offen

Einen konkreten Ausstrahlungstermin innerhalb des angekündigten Jahres 2027 nennt Apple bislang nicht. Wer die Serie von Anfang an begleitet hat, darf sich jedoch auf ein Finale einstellen, dem die Macher offenkundig Zeit und Ressourcen gegeben haben, um dem Gewicht des Titels gerecht zu werden.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.