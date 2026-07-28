WhatsApp erweitert seine Web-Version um neue Telefoniefunktionen. Ab sofort führt der Messenger schrittweise Sprach- und Videoanrufe im Browser ein. Zudem erhalten Nutzer die Möglichkeit, laufende Gespräche zwischen verschiedenen Geräten zu übertragen.



WhatsApp erweitert seine Webversion um Video- und Sprachanrufe und erlaubt es Nutzern auch, die Gespräche auf andere Geräte zu übergeben. Mit dem Update können Nutzer über WhatsApp Web künftig Einzel- und Gruppenanrufe per Sprache oder Video starten und entgegennehmen. Damit stehen die wichtigsten Anruffunktionen künftig auch im Browser zur Verfügung und gleichen den Funktionsumfang der Apps für iPhone, iPad und Desktop weiter an.

Anrufe von einem zum anderen Gerät übergeben

Neu ist außerdem die Möglichkeit, laufende Anrufe nahtlos zwischen Smartphone, Computer und Web-Version zu übertragen. Gespräche können dadurch auf einem anderen Gerät fortgesetzt werden, ohne dass die Verbindung unterbrochen werden muss.

Für Gruppenanrufe führt WhatsApp zudem einen Warteraum ein. Organisatoren können festlegen, dass Teilnehmer zunächst ihre Freigabe benötigen, bevor sie einem Gespräch beitreten dürfen. Die Funktion lässt sich beim Erstellen eines Anrufs über die Option „Genehmigung zum Beitritt erforderlich“ aktivieren.

Darüber hinaus hat WhatsApp nach eigenen Angaben die QuickHD-Technologie verbessert. Dadurch soll die Videoqualität bereits in den ersten Sekunden eines Anrufs in hoher Auflösung verfügbar sein. Zusammen mit den zuletzt eingeführten Audiosteuerungen „Voice Isolation“ und „Wide Spectrum“ auf dem iPhone soll dies die Qualität von Sprach- und Videoanrufen weiter verbessern.

Die neuen Funktionen werden ab sofort schrittweise an alle Nutzer von WhatsApp Web verteilt.