Apple TV kündigt Trailer und Starttermin für die vierte Staffel von „Ted Lasso“ an: im August geht es los

Neben der Serie „The Morning Show“ gehörte auch die Serie „Ted Lasso“ zu den Urgesteinen von Apple TV und half, mit zahlreich eingeheimsten Preisen, den Streamingdienst nachhaltig zu etablieren. Wie alle Leser wissen, wird es nach dem Ende der Serie nun doch noch eine vierte Staffel geben. Dafür stellt man nun den Trailer bereit und verrät, wann es losgehen wird.

Ted Lasso wagt sich zum Frauenfußball

Drei Jahre nach dem Staffelfinale der dritten Runde geht „Ted Lasso“ weiter. Emmy-Preisträger Jason Sudeikis kehrt als unverwüstlicher Optimist aus Texas zurück – diesmal allerdings nicht mehr als Trainer von AFC Richmond in der Premier League. Ted übernimmt stattdessen eine Frauenfußballmannschaft der zweiten Liga in Richmond, was selbst für ihn eine neue Dimension darstellt. Die neue Staffel steht laut Apple das Thema Mut: Das Team lernt, ins kalte Wasser zu springen und Risiken einzugehen, die zuvor undenkbar schienen. Nun ist der Trailer verfügbar:

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Neben Sudeikis kehren Hannah Waddingham und Brett Goldstein – beide ebenfalls Emmy-Preisträger – zurück, ebenso Juno Temple, Brendan Hunt und Jeremy Swift. Goldstein fungiert zudem als einer der Autoren und ausführenden Produzenten der Serie und festigt damit seine Position bei Apple TV nachhaltig. Neu dazukommen werden Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely.

Anfang August geht es los

Wie bereits angedeutet, die vierte Staffel wird sehnsüchtig von Fans erwartet. Die Wartezeit ist auch nicht mehr allzu lang, ab dem 05. August 2016 geht es los, dann wird die erste Folge der vierten Staffel exklusiv auf Apple TV zu sehen sein. Die restlichen neun Folgen werden im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Somit ist für das Staffelfinale der 07. Oktober 2026 eingeplant.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.