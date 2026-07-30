Apple TV beendet „Silo“ mit vierter Staffel

Als Apple TV im Herbst 2019 seinen Streamingdienst vorstellte, setzte man von Anfang an auf wenige, dafür hochwertige Eigenproduktionen. Im Laufe der Zeit konnte sich der Dienst zudem als erste Adresse für Science-Fiction etablieren – wofür „Silo“ auf beeindruckende Art und Weise steht. Die Serie entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Überraschungserfolg, wird aber 2027 in ihre finale Staffel gehen.

Apple TV bestätigt: Vierte Staffel von „Silo“ ist das Ende der Serie

Gerade einmal wenige Wochen nach dem Start der dritten Staffel hat Apple TV auf der laufenden Comic Con in San Diego offiziell bestätigt, dass die vierte Staffel die letzte sein wird. Der Streamingdienst verliert damit eine weitere seiner absoluten Erfolgsproduktionen – nach „See“ und „The Morning Show“ ist „Silo“ die nächste Serie, die bewusst zu einem Ende geführt wird. Für die Fangemeinde ist die Nachricht ein zweischneidiges Schwert: einerseits die Vorfreude auf eine weitere Staffel, andererseits der bereits angekündigte Abschied von einer der stärksten Eigenproduktionen, die Cupertino je auf den Markt gebracht hat. Dass Apple die Serie kontrolliert zu Ende bringt statt sie abrupt einzustellen, ist zumindest ein Zeichen von Respekt gegenüber Publikum und Vorlage. Hugh Howeys Romanreihe liefert jedenfalls genug Stoff für einen würdigen Abschluss, besteht allerdings auch nur aus vier Büchern.

Erscheint irgendwann im Sommer 2027

Einen konkreten Ausstrahlungstermin nennt Apple bislang nicht – lediglich das grobe Zeitfenster Sommer 2027. Wie gewohnt, dürfte der Dienst die genauen Details näher am Start kommunizieren und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.